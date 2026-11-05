Chambal Fertilisers Chemicals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chambal Fertilisers Chemicals hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15.77 INR, nach 16.19 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Chambal Fertilisers Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 69.99 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64.13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9.15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch