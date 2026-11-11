Chambal Breweries Distilleries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chambal Breweries Distilleries gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.28 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch