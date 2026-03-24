Cham Swiss Properties Aktie 52402695 / CH0524026959
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24.03.2026 18:00:03
Cham Swiss Properties platziert Anleihe über CHF 100 Mio.
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Cham Swiss Properties AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Cham, 24. März 2026 – Cham Swiss Properties hat heute erfolgreich eine zweite festverzinsliche Anleihe über CHF 100 Mio. mit einem Coupon von 1.55% und einer Laufzeit von 7 Jahren platziert.
Das Kapital dient der Rückführung von Krediten und Investitionen in das bestehende Entwicklungsportfolio. UBS AG, Zürcher Kantonalbank und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (Joint Lead Managers) haben die Platzierung koordiniert. Die Zulassung zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt und die Liberierung der Obligationenanleihe ist für den 28. April 2026 vorgesehen.
Kontakt für Investoren und Analysten
Daniel Grab, CFO
Kontakt für Medien
Marion Schihin
Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz
Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.7 Mrd. Über die kommenden Jahre wird die Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Mio. Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 70 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Die Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959). Weitere Informationen unter champroperties.ch.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Cham Swiss Properties AG. Die Cham Swiss Properties AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cham Swiss Properties AG
|Fabrikstrasse 5
|6330 Cham (ZG)
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 508 08 20
|E-Mail:
|info@champroperties.ch
|Internet:
|champroperties.ch
|ISIN:
|CH0524026959
|Valorennummer:
|52402695
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2297106
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2297106 24.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Cham Swiss Properties AG
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18:00
|Cham Swiss Properties platziert Anleihe über CHF 100 Mio. (EQS Group)
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18:00
|Cham Swiss Properties places bond of CHF 100 million (EQS Group)
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23.03.26
|SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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20.03.26
|Cham Swiss Properties-Aktie rutscht ab: 2025 mit hohem Gewinn (AWP)
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20.03.26
|Cham Swiss Properties verzeichnet positives Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
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20.03.26
|Cham Swiss Properties reports a successful financial year 2025 (EQS Group)
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16.03.26
|SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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09.03.26
|SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Cham Swiss Properties AG
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
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