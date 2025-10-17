Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.10.2025 06:45:36

Cham Swiss Properties plant mehr Wohnungen in Winterthur-Projekt

Winterthur (awp) - Cham Swiss Properties hat das Bauprojekt "Rocket & Tigerli" in Winterthur überarbeitet und verzichtet auf eine geplante Hotelnutzung. Stattdessen sollen rund 5000 Quadratmeter zusätzlicher Wohnraum entstehen, wovon 30 Prozent im preisgünstigen Segment liegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Das 100 Meter hohe Hochhaus "Rocket" und die drei angrenzenden Gebäude "Tigerli" werden insgesamt rund 300 Mietwohnungen umfassen. Das Erd- und Dachgeschoss sollen öffentlich zugängliche Bereiche mit Gastronomie, Aussicht und Events bieten.

Mit der Anpassung reagierte Cham Swiss Properties auf Auflagen der Stadt Winterthur, wie es hiess. Diese betrafen insbesondere den Umfang der öffentlichen Nutzung des Dachgeschosses und den Zugang zu den Flächen im Erdgeschoss.

Der Bau wird zudem nun nicht als Holz-Hybrid, sondern mit einer CO2-äquivalenten Bauweise umgesetzt. Die Fertigstellung des Projekts ist für 2030 vorgesehen, der Baustart für Mitte 2027.

to/sc