Chalet Hotels gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chalet Hotels äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.88 INR. Im Vorjahresviertel waren 7.08 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.02 Milliarden INR – eine Minderung von 31.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.35 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch