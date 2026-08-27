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27.08.2026 06:37:00
Chailease: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Chailease hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 2.65 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chailease 2.48 TWD je Aktie verdient.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.34 Milliarden TWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24.22 Milliarden TWD.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 2.68 TWD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 24.30 Milliarden TWD gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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