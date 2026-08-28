Chailease: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chailease veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.400 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2.75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 787.9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 766.2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch