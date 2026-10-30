Chahua Modern Housewares legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chahua Modern Housewares hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chahua Modern Housewares 0.040 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 572.5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 514.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch