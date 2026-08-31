Chagee A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chagee A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chagee A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Chagee A im vergangenen Quartal 501.6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chagee A 460.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch