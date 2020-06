Chaîne d'approvisionnement Canada présente le Marché de l'emploi de la chaîne d'approvisionnement

EDMONTON, le 1er juin 2020 /CNW/ - La main-d'œuvre de la chaîne d'approvisionnement en Alberta est en pleine transition. Des professionnels chevronnés de la chaîne d'approvisionnement se retrouvent sans emploi en raison de la pandémie de COVID-19 tandis que des entreprises sont à la recherche de talents compétents pour maintenir et soutenir leurs activités essentielles. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Alberta compte sur la force de ses gens.

La province de l'Alberta s'associe au gouvernement du Canada pour offrir des programmes et des services de soutien à l'emploi. À présent, Chaîne d'approvisionnement Canada, avec le soutien du programme Partenariats pour le marché du travail, intensifie ses efforts pour appuyer sa communauté de professionnels et son pays. Le Marché de l'emploi de la chaîne d'approvisionnement se veut une ressource gratuite et accessible ayant pour but de donner de la visibilité aux talents de la chaîne d'approvisionnement à la recherche d'un emploi partout au pays et de mettre en contact ces talents avec des entreprises cherchant à pourvoir des postes. Qu'il s'agisse d'une entreprise à la recherche de talents ou d'un travailleur de la chaîne d'approvisionnement apte et prêt à travailler, le Marché de l'emploi de la chaîne d'approvisionnement est un outil grâce auquel ils pourront puiser dans nos ressources nationales. Il a été conçu pour renforcer les chaînes d'approvisionnement albertaines en s'assurant que les talents disponibles peuvent être rapidement mis à profit pour soutenir le pays durant la crise et pendant la reprise.

Le Marché de l'emploi de la chaîne d'approvisionnement se veut un outil pour que nos membres, nos partenaires, les professionnels, les recruteurs, les personnes ayant récemment perdu leur emploi, les étudiants et les bénévoles entrent en contact et partagent entre eux les possibilités existantes. Chaîne d'approvisionnement Canada reconnaît que ce n'est qu'en appuyant résolument nos travailleurs essentiels de la chaîne d'approvisionnement, nos entreprises, notre profession et la communauté dans son ensemble que nous contribuerons à l'atteinte de notre bien-être collectif. En tant que voix de la communauté de la chaîne d'approvisionnement de l'Alberta, ces derniers prennent sur eux la responsabilité d'encourager ces contacts. C'est ainsi qu'ils garderont l'Alberta en mouvement durant les prochains mois.

« L'Alberta a le grand privilège de compter parmi sa population certains des professionnels de la chaîne d'approvisionnement les plus compétents au monde. Or, en raison de la pandémie, bon nombre d'entre eux se retrouvent actuellement sans emploi. Le rôle de Chaîne d'approvisionnement Canada est de veiller à ce que les entreprises et les organisations à la recherche de talents peuvent rapidement et efficacement les trouver », a indiqué Christian Buhagiar, président et chef de la direction, Chaîne d'approvisionnement Canada.

Aujourd'hui, il est plus important que jamais que les entreprises trouvent rapidement les talents en gestion de la chaîne d'approvisionnement qui se retrouvent sans emploi afin que leurs expériences et leurs compétences soient mises à profit pour répondre aux demandes nouvelles ou changeantes du secteur de la chaîne d'approvisionnement partout au pays. Le Marché de l'emploi de la chaîne d'approvisionnement est un outil qui permettra aux Canadiens et Canadiennes de mettre à profit ce qui les représente le mieux : leurs talents.

Visitez https://www.supplychaincanada.com/fr/workforce-marketplace

À propos de Chaîne d'approvisionnement CanadaMC

Chaîne d'approvisionnement CanadaMC est la voix de la chaîne d'approvisionnement au Canada, représentant et servant plus de 7500 professionnels partout au pays ainsi que la communauté élargie de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'une fédération composée d'un bureau national et de 10 corporations provinciales et territoriales. Sa mission est de « guider l'industrie canadienne de la chaîne d'approvisionnement, d'offrir de la valeur à tous les membres et d'avancer la profession ». Par son travail, l'association s'efforce de faire avancer sa vision pour que « les professionnels et les organisations de la chaîne d'approvisionnement du Canada soient reconnus comme étant des chefs de file en matière d'innovation, de concurrence mondiale et de croissance économique ». Son titre de professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (p.g.c.a.MC) est le titre professionnel le plus convoité au Canada pour ceux et celles qui font leur entrée dans la profession et qui avancent en tant que leaders dans la chaîne d'approvisionnement.

SOURCE Supply Chain Canada