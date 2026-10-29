CH Robinson Worldwide gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CH Robinson Worldwide hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5.36 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 29.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch