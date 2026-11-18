CH Karnchang äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0.77 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CH Karnchang noch ein Gewinn pro Aktie von 1.03 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 11.65 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.00 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch