CH Karnchang mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CH Karnchang hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.48 THB, nach 0.510 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.42 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.81 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch