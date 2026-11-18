CH Karnchang hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.77 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.03 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.65 Milliarden THB – ein Plus von 5.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CH Karnchang 11.00 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch