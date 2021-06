CGTN lance la chanson thème de « Media Challengers »

BEIJING, 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- China Global Television Network (CGTN) lance lundi la chanson et le clip officiels pour sa campagne mondiale « The Media Challengers », visant à mettre en lumière les présentateurs, les journalistes et les influenceurs prometteurs.

Intitulée « The Media Challengers », la chanson de quatre minutes met en scène les présentateurs de la CGTN Ji Xiaojun, Tian Wei, Wang Guan, Eva May, Kui Yingchun et Zhou Heyang.

Quatre vloggers et influenceurs qui ont accumulé énormément de fan-clubs à travers le monde ont également rejoint l'équipe de la CGTN pour interpréter la chanson : Shaun Gibson du Royaume-Uni, Anzelika Smirnova de Lettonie, Ju Ju de la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine et Malik Naibi de Pékin.

Cette mélodie gaie et enjouée, qui incarne la poursuite de leurs rêves par les jeunes, encourage les créateurs de contenu du monde entier à rejoindre l'équipe internationale et diversifiée de CGTN.

Les inscriptions à la campagne de recrutement « The Media Challengers » se termineront fin juin 2021 et la liste des mentors et des participants sélectionnés sera alors publiée. Avant la fin de la campagne en septembre 2021, CGTN présentera le processus de sélection par le biais de vidéos en ligne et d'émissions de télé-réalité organisées à distance et en présentiel.

Les participants présélectionnés entreront dans la banque globale de talents de CGTN et recevront une formation professionnelle. Les talents les plus performants recevront des offres de travail à temps plein ou à temps partiel au siège de la CGTN à Pékin ou dans ses bureaux internationaux de Washington D.C., Londres et Nairobi et seront également invités à participer aux programmes spéciaux de la CGTN entre 2021 et 2022.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-07/CGTN-launches-Media-Challengers-theme-song--10TDv9m5nlS/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=dCPavz2iLX4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1528094/CGTN_anchors.jpg