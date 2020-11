CGTN : la Chine stimulera la croissance économique grâce à l'innovation et à l'ouverture, et favorisera le développement commun dans la région de l'Asie-Pacifique

PÉKIN, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Alors que la pandémie de COVID-19 persiste dans le monde et que la région de l'Asie-Pacifique est fortement touchée, les incertitudes quant à la croissance brouillent les économies à divers degrés.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l'activité économique en Asie-Pacifique devrait se contracter de 2,3 % en 2020 et croître de 6,7 % en 2021, contre une contraction de 5,8 % en 2020 et une croissance de 3,9 % en 2021 pour les économies avancées.

La Chine, dont l'économie a connu une croissance globale positive au cours des trois premiers trimestres de cette année, a fait part de sa vision pour favoriser la reprise économique intérieure et développer une coopération mutuelle avantageuse entre les économies de l'Asie-Pacifique, et ce, alors que le président de la Chine Xi Jinping prononçait jeudi par vidéoconférence à Pékin son discours principal lors du forum des PDG de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (« APEC »).

L'APEC, le principal forum économique de l'Asie-Pacifique, a été créé en 1989 pour tirer parti de l'interdépendance croissante de la région et stimuler la prospérité régionale grâce à des initiatives favorisant le libre-échange et le commerce ouvert entre les économies membres.

Cette année, l'objectif du forum, organisé en Malaisie par la délégation malaisienne du Conseil consultatif des entreprises de l'APECConseil consultatif des entreprises de l'APEC (« ABAC »), consistait à établir les priorités pour la période qui suivra la pandémie de COVID-19.

S'adressant aux dirigeants du milieu des affaires de l'Asie-Pacifique, M. Xi a déclaré que la solide reprise économique de la Chine a su démontrer la résilience et la vitalité de l'économie chinoise. Il est également convaincu que « l'exploitation constante du potentiel du marché chinois créera de vastes possibilités d'affaires pour les autres pays » et stimulera ainsi un élan plus fort pour maintenir la croissance stable de l'économie mondiale.

Soutenir la croissance axée sur l'innovation

Étant donné que la science et la technologie ont joué un rôle encore plus important dans la stimulation de la productivité sociale, le président a déclaré que pour parvenir à une croissance de haute qualité alimentée par la demande intérieure, la Chine stimulera vigoureusement les innovations scientifiques et technologiques dans le pays.

Il a souligné que l'innovation a toujours été le principal moteur du développement en Chine, et que le pays a réalisé des progrès importants en mettant en œuvre une stratégie de développement axée sur l'innovation.

« Nous tirerons pleinement parti de la demande de notre marché intérieur de grande taille et des forces de son système industriel complet et redoublerons d'efforts pour convertir les résultats de la recherche en productivité réelle », a-t-il affirmé.

Concernant ce qui devra être mis en place pour soutenir le développement économique à long terme de la Chine, le président Xi a ajouté : « Nous nous efforcerons de construire un système d'innovation qui intègre les sciences et la technologie, l'éducation, les industries et le secteur financier et qui modernise les chaînes industrielles. »

Approfondir la réforme et poursuivre l'ouverture en améliorant les mécanismes

Le président chinois a également souligné que le pays continuera d'approfondir les réformes, car elles sont cruciales pour enclencher et stimuler la productivité, et de dynamiser le marché.

Le rapport entre le commerce extérieur et le PIB de la Chine est passé de 67 % en 2006 à moins de 32 % en 2019, tandis que le ratio de l'excédent du compte courant par rapport au PIB est passé de 9,9 % en 2007 à moins de 1 % aujourd'hui.

Depuis la crise financière mondiale de 2008, la contribution de la demande intérieure chinoise au PIB a plus que doublé, faisant de la consommation intérieure le principal moteur de sa croissance.

Selon M. Xi, la Chine est entrée dans une nouvelle étape de développement qui implique de nouvelles tâches de réforme. Il a également insisté sur le fait que le pays adoptera un nouveau paradigme de développement de « double circulation », avec une circulation intérieure comme point central et des circulations intérieures et internationales qui se renforcent mutuellement.

Cependant, même si le pays favorise un nouveau paradigme de développement, il a souligné que le but n'était pas de créer un marché à huis clos, mais plutôt d'établir une circulation intérieure et des circulations internationales complémentaires.

En outre, le président a ajouté que la Chine prendra davantage de mesures pour éliminer les obstacles systémiques et institutionnels profonds qui entravent la modernisation du système de gouvernance et de la capacité de la Chine, ainsi que certaines restrictions du marché, notamment en renforçant la protection de la propriété et des droits de propriété intellectuelle et en mettant en place un régime de marché de haut niveau afin d'améliorer les mécanismes de concurrence équitable.

Espoir pour le milieu des affaires de l'Asie-Pacifique

Les 21 économies membres de l'APEC représentent environ 60 % de l'économie mondiale et près de la moitié du volume des échanges mondiaux en 2018.

M. Xi a indiqué que le milieu des affaires de l'Asie-Pacifique est un moteur de croissance économique qui joue un rôle important dans l'avenir de la région.

Il s'est fait porteur d'espoir en proposant que le secteur des affaires consacre ses efforts à la promotion du commerce ouvert et des investissements ainsi qu'au développement. Il s'agit d'explorer des moyens de stimuler la croissance par l'innovation et de coopérer les uns avec les autres en prêtant main-forte aux partenaires défavorisés, au besoin, pour maximiser les résultats en matière de développement.

Vendredi, le président Xi assistera à la réunion des dirigeants économiques de l'APEC, au cours de laquelle est prévu le lancement de la Vision post-2020 pour la région. Il s'agit d'un document stratégique clé élaborant les objectifs et les lignes directrices pour la coopération future des économies membres de l'APEC.

