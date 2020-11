CGTN : La Chine dévoile son plan pour devenir un chef de file mondial de l'innovation

BEIJING, 4 novembre 2020 /CNW/ - La Chine a défini des domaines et des mesures prioritaires pour faire de la deuxième plus importante économie au monde un chef de file mondial de l'innovation au cours des 15 prochaines années, promettant d'effectuer des percées majeures dans les technologies clés et de base.

Selon le texte intégral des propositions de développement du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) publié mardi, le pays poursuivra un développement axé sur l'innovation et mettra en œuvre un certain nombre de projets stratégiques dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'information quantique, des circuits intégrés, de la vie et de la santé, de la science du cerveau, de l'amélioration génétique, de la science et de la technologie aérospatiales et de l'exploration des profondeurs des terres et océans.

Le document, contenant les propositions de la direction du parti pour la formulation du 14e plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme jusqu'à l'an 2035, a été adopté à la cinquième séance plénière du 19e Comité central du PCC, qui a pris fin le 29 octobre.

Autonomie scientifique et technologique

Dans un discours explicatif sur les propositions, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC, a souligné que la Chine devrait se concentrer sur la promotion d'un développement de haute qualité au cours de la période de son 14e plan quinquennal.

À cette fin, la Chine s'engage dans ces propositions à maintenir le rôle central de l'innovation dans son élan de modernisation et à faire de l'autonomie scientifique et technologique une base stratégique pour le développement national.

Selon le document, la Chine améliorera le système national d'innovation et accélérera les efforts visant à transformer le pays en une puissance scientifique et technologique.

« D'une part, nous améliorerons nos capacités en matière d'innovation indépendante, puisqu'il est impossible d'acheter des technologies clés et de base », a déclaré M. Wang Zhigang, ministre des Sciences et Technologies, lors d'une conférence de presse vendredi dernier.

« D'autre part, nous espérons également apprendre des expériences plus avancées d'autres pays tout en partageant avec le monde plus de réalisations scientifiques et technologiques chinoises et en contribuant davantage à la "sagesse chinoise" pour relever les défis internationaux », a ajouté M. Wang.

Le document souligne le « rôle dominant » des entreprises dans la création, en promettant de renforcer la capacité d'innovation de ces dernières.

Les propositions mentionnent aussi que la Chine favorisera la construction de laboratoires nationaux, planifiera et développera des centres scientifiques nationaux et des centres d'innovation régionaux, et soutiendra la formation de centres internationaux d'innovation scientifique et technologique à Beijing, à Shanghai et dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Industries stratégiques émergentes et développement écologique

Le document indique également un certain nombre d'« industries stratégiques émergentes » et s'engage à accélérer le développement de celles-ci, y compris les technologies de l'information de nouvelle génération, la biotechnologie, les énergies nouvelles, les nouveaux matériaux, l'équipement haut de gamme, les véhicules à énergie nouvelle, la protection de l'environnement, l'aérospatiale et l'équipement maritime.

Les propositions appellent à une intégration approfondie d'Internet, des mégadonnées et de l'intelligence artificielle avec d'autres industries, en facilitant le développement de pôles de fabrication de pointe, en construisant une série d'industries stratégiques émergentes comme moteurs de croissance novateurs et en soutenant de nouvelles technologies, de nouveaux produits et modèles d'affaires, ainsi que de nouvelles formes d'entreprise.

Le document précise qu'entre-temps, la Chine introduira une série de mesures pour faciliter la transformation verte globale du développement économique et social.

La Chine réduira son intensité d'émissions de carbone ou la quantité d'émissions de carbone par unité de PIB, et élaborera un plan d'action pour atteindre l'objectif de déterminer un pic d'émissions de CO2 avant 2030.

Cet engagement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Chine pour promouvoir le développement écologique et une révolution verte mondiale dans l'ère post-COVID.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré en septembre dernier que le pays vise la carboneutralité d'ici 2060.

« La COVID-19 nous rappelle que l'humanité doit lancer une révolution verte et agir plus rapidement pour créer des modes de vie et de développement verts », a déclaré Xi dans un discours présenté par liaison vidéo au débat général de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il a exhorté tous les pays à « prendre des mesures décisives » pour honorer l'Accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques et a promis que la Chine « aura un pic d'émissions de CO2 avant 2030 et atteindra la carboneutralité avant 2060 ».

« Victoire en vue » pour l'atteinte de l'objectif « xiaokang »

Selon le document, la Chine est parvenue à des « réalisations décisives » en ce qui concerne la victoire dans la construction d'une société modérément prospère (connue en chinois sous le nom de « xiaokang »), à tous les égards.

Dans son discours explicatif, Xi a déclaré que le Comité central du PCC procédera à une évaluation et à un examen systématiques de l'élaboration d'une société modérément prospère à tous les égards au cours de la première moitié de 2021 avant d'annoncer officiellement la réalisation d'une prospérité modérée dans toute la société.

Il a souligné que le Parti demeure fermement engagé envers le peuple à bâtir une société modérément prospère de niveau supérieur, au profit de plus d'un milliard de personnes, d'ici le 100e anniversaire de la fondation du PCC l'an prochain.

Les propositions précisent également la décision de la Chine d'établir un nouveau modèle de développement dans lequel les marchés intérieurs et étrangers peuvent se stimuler mutuellement, en utilisant le marché intérieur comme pilier, tout en s'engageant à continuer d'améliorer le niveau d'ouverture.

Le document mentionne que les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao recevront un soutien pour améliorer leur avantage concurrentiel et intégrer leur propre développement dans le développement global du pays.

SOURCE CGTN