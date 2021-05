CGTN : la Chine a ses promesses à cœur et respecte ses engagements

BEIJING, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Il y a plus de 2 000 ans, Confucius a dit « Yan Bi Xin Xing Bi Guo », ce qui signifie « il faut rester fidèle à sa parole et déterminé dans son travail ».

« Dans la civilisation chinoise, on insiste sur l'idée qu'une parole doit être tenue et qu'une promesse doit être remplie, ainsi que sur l'idée que la fiabilité des gens malhonnêtes sera toujours remise en question », a déclaré le président chinois Xi Jinping.

Tout au long de son processus de développement, la Chine est demeurée fidèle à ces concepts, et le plan quinquennal du pays est un exemple éloquent de la façon dont elle honore ses engagements.

Promesses respectées

Créé tous les cinq ans depuis 1953, le plan quinquennal de la Chine – un élément majeur de son système de gouvernance – vise à fixer des objectifs de croissance et à définir les politiques de développement. À l'exception de la période comprise entre 1963 et 1965, 13 de ces plans ont été définis et, de façon encore plus notable, mis en œuvre.

Par exemple, parmi les mesures du pays pour lutter contre la pauvreté qui figuraient dans le 13e plan quinquennal de la Chine (2016-2020), on compte l'objectif consistant à sortir tous les résidents de milieux ruraux de la misère avant 2020. Après huit ans de travail, tous les habitants des régions rurales pauvres de la Chine (près de 100 millions de personnes) se sont hissés au-dessus du seuil de pauvreté fixé pour 2020.

La Chine a également respecté ses engagements en matière d'affaires mondiales.

Lors du Sommet de Copenhague qui a eu lieu en 2009, la Chine s'est engagée à réduire sa consommation énergétique consacrée aux énergies non fossiles de 15 % au plus tard en 2020, et à réduire l'intensité de ses émissions de carbone de 40 à 45 % par rapport à 2005. En 2019, les statistiques de la Chine en la matière affichaient des résultats de 15,3 % et de 48,1 %, respectivement, ce qui signifie que le pays a atteint et dépassé ses objectifs plus tôt que prévu.

Selon le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, les émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB avaient chuté de 48 % en 2019 en Chine par rapport à 2005. Cet objectif a été atteint avant l'échéancier prévu pour les cibles fixées pour la Chine en 2020.

De nouvelles promesses à remplir : 14e plan quinquennal de la Chine

En 2021, la Chine se lance dans une entreprise de modernisation socialiste en déployant son 14e plan quinquennal (2021-2025).

Les objectifs concrets à réaliser au cours des années à venir comprennent le maintien sous 5,5 % du taux de chômage urbain selon les résultats d'enquêtes, ainsi que l'atteinte d'une croissance annuelle de 7 % dans les dépenses en matière de recherche et de développement.

En outre, le pays a promis de réduire la consommation d'énergie par unité de PIB et les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB de 13,5 % et de 18 % respectivement. Le pays pourra ainsi bâtir une économie verte et atteindre d'ici 2030 son objectif à long terme lié aux émissions de carbone.

« La Chine s'efforcera d'atteindre son objectif d'émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et d'atteindre la carboneutralité avant 2060 », a indiqué Xi Jinping lors du Sommet des dirigeants sur le climat en avril.

Avec des plans aussi ambitieux, il faudra travailler fort pour tenir cette promesse.

« Au cours de la période visée par le 14e plan quinquennal, nous devrons adhérer à une philosophie centrée sur les gens pour leur permettre de tirer parti des bienfaits du développement. Nous devrons déployer des efforts importants pour améliorer les conditions de vie de la population tout en favorisant un développement de grande qualité. Et nous devrons nous concentrer encore plus sur les enjeux en matière de subsistance qui préoccupent davantage la population générale. Nous y parviendrons en adoptant des mesures plus ciblées, en les faisant progresser l'une après l'autre, et en travaillant fort année après année, afin que nos gens connaissent un sentiment toujours plus grand d'épanouissement, de bonheur et de sécurité », a expliqué Xi Jinping.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-17/China-s-promises-matter-it-delivers-on-its-commitments--10kQinMPMD6/index.html