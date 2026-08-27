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27.08.2026 06:37:00
CGN Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CGN Power hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CGN Power ein EPS von 0.200 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat CGN Power im vergangenen Quartal 2.23 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CGN Power 2.65 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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