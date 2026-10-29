CGN Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CGN Power hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.08 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.060 HKD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.58 Prozent auf 22.82 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.46 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch