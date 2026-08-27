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27.08.2026 06:37:00
CGN Power: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CGN Power stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0.08 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CGN Power 0.060 HKD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20.65 Milliarden HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17.45 Milliarden HKD.
Redaktion finanzen.ch
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