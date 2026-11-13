CGI A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CGI A veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2.26 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.74 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CGI A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.15 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 4.01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2.31 CAD sowie einem Umsatz von 4.14 Milliarden CAD in Aussicht gestellt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 8.63 CAD gegenüber 7.45 CAD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.91 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 16.57 Milliarden CAD ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 8.97 CAD und einem Umsatz von 16.56 Milliarden CAD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch