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07.08.2026 06:37:00
CG-Vak Software Exports veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CG-Vak Software Exports lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.84 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5.57 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.40 Prozent auf 180.0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte CG-Vak Software Exports 184.5 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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