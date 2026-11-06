CG-Vak Software Exports: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CG-Vak Software Exports hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 6.40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6.86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 197.4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 8.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 182.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch