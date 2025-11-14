Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’294 -0.3%  DAX 23’887 -0.6%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’106 -1.6%  Bitcoin 77’079 -2.5%  Dollar 0.7934 0.1%  Öl 64.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Richemont21048333Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Swiss Re-Aktie gibt dennoch ab: Gewinn nach neun Monaten deutlich gesteigert
Rheinmetall-Aktie tiefer: TKMS könnte Rheinmetall bei Milliardenauftrag verdrängen
Siemens Energy-Aktie deutlich höher: Mittelfristige Prognose wird optimistischer
Allianz-Aktie stärker: Ausblick nach oben angepasst
Heidelberg Materials-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie
Suche...
eToro entdecken

CG Oncology Aktie 131996952 / US1569441009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 17:44:26

CG Oncology Shares Rise 7% After Reporting Higher Q3 Revenue

CG Oncology
40.25 USD 6.55%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - CG Oncology, Inc. (CGON) shares climbed 6.78 percent to $40.31 on Friday after the company reported increased revenue for the third quarter, even as losses widened year over year.

The company posted a net loss of $43.8 million, or $0.57 per share, compared to a net loss of $20.4 million, or $0.30 per share, in the same quarter last year. Total revenue rose sharply to $1.67 million, up from $43,000 a year ago, driven by commercial and development revenue and higher license and collaboration revenue.

CG Oncology opened at $38.00 and has traded between $37.28 and $41.50 so far today on the Nasdaq. The stock's 52-week range stands between $14.80 and $45.56. Trading volume reached 0.49 million shares, compared with an average of 0.96 million.

Nachrichten zu CG Oncology Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu CG Oncology Inc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Inside Trading & Investment

17:15 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia, Oracle
10:08 Holpriger Wochenausklang erwartet
09:38 Marktüberblick: Merck gesucht – Siemens unter Druck
07:48 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsdynamik
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’152.44 19.60 JZUBSU
Short 13’440.94 13.55 UK0BSU
Short 13’926.42 8.91 S83BOU
SMI-Kurs: 12’634.30 14.11.2025 17:31:37
Long 12’106.15 19.60 SN3BLU
Long 11’813.66 13.55 SG1BPU
Long 11’321.29 8.94 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin unter 100'000 US-Dollar - Verkaufswelle erschüttert den Kryptomarkt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie tiefer: TKMS könnte Rheinmetall bei Milliardenauftrag verdrängen
Hoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: SMI und DAX gehen tiefrot ins Wochennde -- Asiens Börsen letztlich im Minus
DroneShield-Aktie bricht um über 30 Prozent ein: Grosse Insiderverkäufe belasten den Kurs
Siemens Energy-Aktie deutlich höher: Mittelfristige Prognose wird optimistischer
Siemens-Aktie im Minus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile
D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz - Experten zeigen sich dennoch optimistisch
RENK-Aktie höher: Rüstungsboom sorgt für Rekordaufträge und kräftiges Gewinnplus
pbb-Aktie in Rot: Deutsche Pfandbriefbank rechnet 2025 mit Vorsteuerverlust von über 200 Millionen Euro

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/46: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/46. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:50 Aktien Frankfurt Schluss: Dax dämmt Minus mit US-Börsen deutlich ein
17:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 245,20 Euro
17:40 Moskau wirft Kiew versuchten Angriff auf Atomkraftwerk vor
17:35 TAGESVORSCHAU: Termine am 17. November 2025
17:35 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. November 2025
17:35 US-Anleihen: Kaum verändert
17:23 Weniger Aufträge: Roboterhersteller Kuka baut weitere Arbeitsplätze ab
17:18 ROUNDUP: Schweiz bekommt US-Zollsenkung gegen Milliardenversprechen
17:06 Niedersachsen: Geflügelpest in Großbetrieb mit 436.000 Tieren nachgewiesen
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 14.11.2025 - 17.00 Uhr