CG Oncology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CG Oncology hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.64 USD gegenüber -0.570 USD im Vorjahresquartal verkündet.

CG Oncology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch