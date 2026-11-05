|Erwartungen übertroffen
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05.11.2026 09:37:00
CFT-Aktie zieht kräftig an: Umsatz wächst im dritten Quartal kräftig
Die Westschweizer Finanzgesellschaft legt neue Quartalszahlen vor und übertrifft dabei die Erwartungen. Vor allem eine Sparte entwickelt sich auffällig dynamisch.
Der ausgewiesene Umsatz nach IFRS stieg im dritten Quartal auf 283,9 Millionen Franken, ein Plus von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Ohne Währungseinflüsse läge das Plus bei 7,1 Prozent. Der Umsatz inklusive des Anteils an Gemeinschaftsunternehmen erhöhte sich auf 310,2 Millionen Franken, was einem Anstieg von 11,5 Prozent entspricht (+10,2% in Lokalwährungen).
Mit dem Quartalsumsatz hat CFT die Erwartungen der Analysten übertroffen.
Retail-Geschäft wächst besonders stark
Das Interdealer-Broking-Geschäft legte in Lokalwährungen um 7 Prozent zu. Das Retail-Geschäft mit Privatanlegern wuchs in Lokalwährungen um 118 Prozent, getrieben durch die starke Entwicklung von Gaitame.com, heisst es weiter.
Für die ersten neun Monate des Jahres wies CFT einen IFRS-Umsatz von 881,6 Millionen Franken aus, ein Plus von 4,8 Prozent (+9,7% in Lokalwährungen). Inklusive der Gemeinschaftsunternehmen belief sich der Umsatz auf rund 956,5 Millionen Franken, ein Anstieg von 5,1 Prozent oder 10 Prozent in Lokalwährungen.
Positiver Trend setzt sich im Oktober fort
Die Westschweizer Brokerfirma erklärte, die Geschäftsaktivität im Oktober habe den positiven Trend seit Jahresbeginn fortgesetzt. Wie üblich gibt das Management keinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.
CFT agiert als Intermediär und Marktplatz für Finanzinstitute und professionelle Händler an den Kapitalmärkten. Das Lausanner Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 2400 Mitarbeitende.Für die Aktie von CFT geht es an der SIX zeitweise deutliche 5,76 Prozent auf 255,50 CHF nach oben.
Lausanne (awp)
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