CFT-Aktie gewinnt: CFT kann Umsatz im 3. Quartal steigern

So stieg der Umsatz der CFT in der Zeit von Juli bis September gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal zu konstanten Wechselkursen um 19,2 Prozent auf 232,4 Millionen Franken, wie das Westschweizer Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Auf adjustierter Basis erreichte der Umsatz 252,6 Millionen Franken, was einem Anstieg von 19,6 Prozent entspricht. Das Interdealer Broker-Geschäft (IDB) habe um 19,4 Prozent und das Devisenhandels-Geschäft für Retail-Investoren in Japan (Non-IDB) um 19,2 Prozent zugenommen.

Für die ersten neun Monate des Jahres weist CFT einen höheren konsolidierten Umsatz von 716,3 Millionen Franken aus. Das ist ein Plus auf konstanter Wechselkursbasis von 11,1 Prozent. Der bereinigte konsolidierte Umsatz der Gruppe stieg zu konstanten Wechselkursen um 11,3 Prozent auf 777,7 Millionen Franken, wobei das IDB um 11,0 Prozent und Non-IDB um 18,0 Prozent zunahmen.

Einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr machte CFT nicht.

CFT agiert als Intermediär und Marktplatz für Finanzinstitute und professionelle Händler an den Kapitalmärkten. Die Lausanner Gesellschaft ist in mehr als 30 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 2'300 Personen.

Im Zürcher Handel gewinnen die Papiere der CFTzeitweise 1,44 Prozent auf 106,00 Schweizer Franken.

dm/ra

Lausanne (awp)