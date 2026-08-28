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Compagnie Financiere Tradition Aktie 1434511 / CH0014345117

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Zuversicht 28.08.2026 16:19:36

CFT-Aktie deutlich höher: Starkes 1. Halbjahr

CFT-Aktie deutlich höher: Starkes 1. Halbjahr

Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Gewinn erzielt.

Compagnie Financiere Tradition
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Mit Blick nach vorn bleibt das Management zuversichtlich.

Der Reingewinn lag auf Gruppenebene mit 79,1 Millionen Franken um 12,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus sogar 22,5 Prozent betragen, wie CFT am Freitag mitteilte.

Das Betriebsergebnis blieb derweil in etwa stabil bei 88,0 Millionen Franken (-0,2%). Zu konstanten Wechselkursen ergab sich allerdings ebenfalls ein Plus von 7,4 Prozent.

Einschliesslich der Beteiligung am Ergebnis von assoziierten Unternehmen und Joint Ventures stieg der Betriebsgewinn zu konstanten Wechselkursen um 13,8 Prozent auf 108,3 Millionen Franken. Die entsprechende Marge lag damit leicht höher bei 16,8 Prozent nach 16,4 Prozent in der Vorjahresperiode.

Mit den Zahlen wurden die Erwartungen der von AWP befragten Analysten beim Reinergebnis klar übertroffen und beim Betriebsergebnis leicht verfehlt.

Die Umsatzzahlen hatte das Unternehmen schon Anfang August bekannt gegeben. Der Umsatz stieg auf bereinigter Basis (einschliesslich des proportionalen Einbezugs von Joint Ventures) und konstanten Wechselkursen um 10,4 Prozent auf 646,2 Millionen.

Zuversichtlicher Ausblick

CFT habe im ersten Halbjahr den Wachstumskurs fortgesetzt und baue auf den positiven Trend der vergangenen Jahre auf, heisst es. Zu den weiteren Aussichten zeigt sich das Management optimistisch.

Das organische Wachstum bleibe eine Priorität, insbesondere durch gezielte Neueinstellungen im Front-Office-Bereich und eine Weiterentwicklung des Angebots der Gruppe in den verschiedenen Regionen. Ausserdem werde CFT weiterhin in die Digitalisierung der Brokerage-Dienstleistungen, hybride Lösungen sowie Daten- und Analysefähigkeiten investieren. Ein weiterer Schwerpunkt liege schliesslich auf einer soliden finanziellen Basis und einem strikten Kostenmanagement.

Die CFT-Aktie bewegt sich via SIX zeitweise 6,78 Prozent nach oben auf 283,50 Franken.

ls/cg

Lausanne (awp)

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