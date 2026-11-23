CFN Enterprises präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 99.70 Prozent zurück. Hier wurden 0.0 Millionen USD gegenüber 6.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch