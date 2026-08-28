CFN Enterprises gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CFN Enterprises hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.16 USD gegenüber -0.280 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 99.73 Prozent auf 0.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18.7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch