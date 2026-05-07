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07.05.2026 03:20:57
CF Industries Holdings Inc. Reveals Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - CF Industries Holdings Inc. (CF) reported a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $615 million, or $3.98 per share. This compares with $312 million, or $1.85 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 19.4% to $1.986 billion from $1.663 billion last year.
CF Industries Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $615 Mln. vs. $312 Mln. last year. -EPS: $3.98 vs. $1.85 last year. -Revenue: $1.986 Bln vs. $1.663 Bln last year.
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