CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001
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05.08.2026 23:32:53
CF Industries Holdings Inc. Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - CF Industries Holdings Inc. (CF) announced earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $727 million, or $4.73 per share. This compares with $386 million, or $2.37 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 17.6% to $2.222 billion from $1.890 billion last year.
CF Industries Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $727 Mln. vs. $386 Mln. last year. -EPS: $4.73 vs. $2.37 last year. -Revenue: $2.222 Bln vs. $1.890 Bln last year.
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