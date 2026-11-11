CF Finance Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CF Finance Acquisition A hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 144.1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CF Finance Acquisition A 133.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch