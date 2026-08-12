CF Finance Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CF Finance Acquisition A lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CF Finance Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 133.0 Millionen USD im Vergleich zu 117.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch