CF Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CF Energy hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch