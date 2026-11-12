CF Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CF Acquisition A stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 290.06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96.6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 24.8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch