CF Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CF Acquisition A lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CF Acquisition A -0.120 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 40.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch