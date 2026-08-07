CF Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CF Acquisition A stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CF Acquisition A ein EPS von -0.060 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 258.56 Prozent auf 15.9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch