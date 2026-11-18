CF Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7.30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CF Acquisition A ein EPS von 99.92 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 182.8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209.1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch