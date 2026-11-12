CF Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CF Acquisition A hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.0 Millionen USD – ein Plus von 341.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CF Acquisition A 3.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch