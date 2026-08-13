CEZ zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CEZ gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CEZ 0.340 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat CEZ 3.56 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch