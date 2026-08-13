CEZ veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CEZ hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem EPS von 0.17 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CEZ mit 0.170 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig wurden 3.56 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CEZ 2.83 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch