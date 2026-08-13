CEZ AS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CEZ AS präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 7.30 CZK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CEZ AS noch ein Gewinn pro Aktie von 7.40 CZK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 74.38 Milliarden CZK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CEZ AS 62.26 Milliarden CZK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch