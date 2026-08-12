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12.08.2026 06:37:00
Ceva veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ceva äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Ceva vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 29.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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