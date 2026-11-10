Ceva: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ceva hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 USD gegenüber -0.100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ceva einen Umsatz von 28.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch