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31.08.2026 06:37:00
Cessatech A-S Bearer and-or registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Cessatech A-S Bearer and-or registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.15 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cessatech A-S Bearer and-or registered ein EPS von -0.160 DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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