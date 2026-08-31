Cessatech A-S Bearer and-or registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cessatech A-S Bearer and-or registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.15 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cessatech A-S Bearer and-or registered ein EPS von -0.160 DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch