Cerus öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cerus stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das vergangene Quartal hat Cerus mit einem Umsatz von insgesamt 57.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch