Cerrado Gold veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cerrado Gold lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.10 CAD. Im letzten Jahr hatte Cerrado Gold einen Gewinn von 0.010 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 118.14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 89.4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 41.0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch