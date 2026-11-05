Ceribell stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ceribell hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ceribell -0.370 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 29.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch